Авиарейсы из Челябинска до Москвы отменяются до 21 марта 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министры заразились коронавирусом — в Златоусте сменили руководителей важных структур — школьники ушли на досрочные каникулы — рейсы из Челябинска до Москвы отменяются. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошла вспышка коронавируса

Министр промышленности области Павел Рыжий заразился коронавирусом. Тест на COVID у чиновника положительный, болезнь протекает в легкой форме.

Ранее стало известно о болезни министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова.

В Златоусте сменились руководители двух важных структур

Власти Златоуста поменяли руководителей ключевых структур управления. Главы сменились в МКУ «Гражданская защита» и в Управлении капитального строительства.

Школьники Копейска досрочно ушли на каникулы

Руководство школы №1 Копейска отправило начальные классы на досрочные каникулы с 5 по 11 октября.

Рейсы до Москвы отменяются

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 12 октября по 21 марта 2021 года отменяет рейсы из Челябинска в Москву.