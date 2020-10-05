05 октября 2020
04 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 6 октября. Школьники ушли на досрочные каникулы, в правительстве региона вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Авиарейсы из Челябинска до Москвы отменяются до 21 марта 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министры заразились коронавирусом — в Златоусте сменили руководителей важных структур — школьники ушли на досрочные каникулы — рейсы из Челябинска до Москвы отменяются. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

В правительстве области произошла вспышка коронавируса

В Златоусте сменились руководители двух важных структур

Школьники Копейска досрочно ушли на каникулы

Рейсы до Москвы отменяются

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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