Авиарейсы из Челябинска до Москвы отменяются до 21 марта 2021 года
Министры заразились коронавирусом — в Златоусте сменили руководителей важных структур — школьники ушли на досрочные каникулы — рейсы из Челябинска до Москвы отменяются. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
В правительстве области произошла вспышка коронавируса
- Министр промышленности области Павел Рыжий заразился коронавирусом. Тест на COVID у чиновника положительный, болезнь протекает в легкой форме.
- Ранее стало известно о болезни министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова.
В Златоусте сменились руководители двух важных структур
- Власти Златоуста поменяли руководителей ключевых структур управления. Главы сменились в МКУ «Гражданская защита» и в Управлении капитального строительства.
Школьники Копейска досрочно ушли на каникулы
- Руководство школы №1 Копейска отправило начальные классы на досрочные каникулы с 5 по 11 октября.
Рейсы до Москвы отменяются
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 12 октября по 21 марта 2021 года отменяет рейсы из Челябинска в Москву.
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