Челябинские туристы не могут вернуть деньги за путевки

Турагентство ДАН сорвало отдых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Челябинцы пытаются вернуть деньги за путевки, которые были приобретены в туристическом агентстве «ДАН», в судебном порядке. В конце сентября фирма разорилась и сорвала отдых жителям Челябинской области, сообщила URA.RU юрист одного из туристов Ольга Исламитдинова.

В компании заявили, что турагентство закрыли для того, чтобы не копить долги вследствие полной стагнации отрасли из-за коронавируса, спада в экономике РФ и падения доходов населения. Клиентам предложили аннулировать все туры, заявки, заказы и брони, начиная с 22 сентября.

«Моя клиентка приобрела путевку стоимостью 67 тысяч рублей, однако после закрытия турагентства деньги ей не вернули. Выяснилось, что представители фирмы не перечислили деньги туроператору. Такие случаи не подпадают под страховые, вернуть вложенные средства надежды мало», — заявила URA.RU Исламитдинова.

Количество клиентов, которые сейчас находятся в аналогичной ситуации, подсчитать сложно. К примеру, в Миассе (Челябинская область) у одного субагента числится 14 пострадавших. По данным сайта турагентства, только за год «ДАН» бронировал более 60 тысяч путевок.

Туристическая компания объявила о закрытии всех подразделений и отделов, а также о прекращении деятельности и расторжении всех договоров и соглашений 21 сентября 2020 года. В данный момент гендиректор компании Даниил Бердичевский заявил о сборе данных кредиторов, которым планируется вернуть деньги.