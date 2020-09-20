В Челябинске внезапно закрылась крупная турфирма

Планы тысяч туристов оказались под угрозой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Челябинская туристическая компания DAN 21 сентября объявила о закрытии всех подразделений и отделов, а также о прекращении деятельности и расторжении всех договоров и соглашений. Руководство фирмы обещает в максимальной степени учесть интересы кредиторов и клиентов.

В компании назвали произошедшее следствием полной стагнации отрасли на протяжении последних шести месяцев из-за коронавируса, спада в экономике РФ и падения доходов населения. «Дальнейшее прохождение кризиса в условиях, когда не восстановлено авиасообщение с большинством туристических направлений, представляется лишь бесперспективным накоплением долгов», — констатировал гендиректор Даниил Бердичевский.

Клиентам предлагается аннулировать все туры, заявки, заказы и бронирования, начиная с 22 сентября. При этом в фирме уточнили, что значительная часть поездок все же состоится — но для понимания ситуации следует обращаться уже непосредственно к туроператорам. «Все подразделения и отделы компании прекращают работу с 21 сентября. В связи с этим для получения документов на тур, услуги или перелет также следует обращаться к туроператору. Расчет с кредиторами будет осуществляться в соответствии с реестром требований и по мере получения нашей компанией возвратов от своих поставщиков», — сообщили URA.RU в компании.

ООО «ДАН Урал» работало с 1996 года, входя в число лидеров рынка на Урале и в Сибири. Еще в начале сентября фирма рекламировала туры. О числе пострадавших из-за ее закрытия туристов пока неизвестно.