Тюменская область рискует залезть в миллиардные долги

Михаил Таранов заявил, что кредит может быть взят при снижении доходов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменское региональное правительство может взять кредит для перекрытия дефицита бюджета в 2020 году. Об этом на заседании комитета по бюджету в областной думе сообщил новый директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, впервые прокомментировав снижение доходов региона. На данный момент дефицит бюджета составляет 91,3 млрд рублей.

«В случае неблагоприятного развития ситуации предусматривается возможность бюджетных заимствований, с привлечением банковских кредитов», — сообщил он комиссии. Такая мера будет предприниматься, если доходы бюджета уменьшатся к концу года. Это, по заявлению Таранова, обеспечит бесперебойное финансирование расходов. Пока источником покрытия дефицита служат остатки средств на начало года.

На данный момент дефицит бюджета увеличился на 11,8 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что согласно новому бюджету, доходы от налогов и прочих источников в Тюменской области будут снижены на 20,2 млрд рублей.