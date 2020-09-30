Окончательное решение по принятию изменений в бюджет примет дума Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бюджет Тюменской области потеряет 11,8 млрд рублей. Серьезно сокращены статьи доходов и увеличены расходы — в основном, на программу «Сотрудничество» для жителей ЯНАО. Проект пересмотренного бюджета с дефицитом в 91 млрд утвердил губернатор региона Александр Моор, документ будет предоставлен на рассмотрение областной думе. Законопроект опубликован на официальном сайте регионального парламента.

«Утвержденный план областного бюджета по доходам на 2020 год предлагается уменьшить на 11 млрд 757млн рублей, уточненный план составит 151 млрд 52,5 млн рублей», — приводится в документе. Согласно ему, в регионе снижается план по налоговым и прочим доходам на 20,2 млрд рублей. Это доходы от госпошлин, продажи имущества региона, штрафов ПДД и налогов на прибыль организации, на игорный бизнес, по «упрощенке».

При этом заложено увеличение поступлений от финансовых операций, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование недрами и лесами. Также — от платных услуг, арендной платы за рекламные конструкции, продажи квартир. Планируется пополнить за счет увеличения плана по возврату долга по займам, выданным молодым семьям и физлицам.

Расходы бюджета увеличатся на 11,9 млрд рублей. Из них 9,7 млрд — на программу «Сотрудничество». Деньги пойдут на соцподдержку и выплаты на приобретение жилья жителями ЯНАО. Урезано финансирование на объекты строительства без проектной документации (123 млн), на капремонт, выплаты регионального маткапитала на первого ребенка. Рассматривать законопроект будут в октябре на заседании комитета думы по бюджету, налогам и финансам, после чего парламент примет решение о его принятии.