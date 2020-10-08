Дмитрий Красильников находится на самоизоляции уже неделю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 октября, — 303-й день с момента выявления коронавируса и 213-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 260 112 (+11 493) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 10 525 (+95) инфицированных. Выздоровел 7 133 (+52) заразившийся, умер от коронавируса — 305.

У ректора ПГНИУ — положительный тест на COVID. Об этом сам Дмитрий Красильников сообщил на личной странице в Instagram. « Уберечься не получилось . Я уже неделю соблюдаю самоизоляцию. Надеюсь, что вовремя принял это решение и обезопасил коллег», — сообщил он своим подписчикам. Красильников отметил, что продолжает работать удаленно, а также напомнил студентам и коллегам о необходимости носить маски и пользоваться антисептиком.

Пермские власти ответили на претензии прокуратуры о нехватке коек. Зампред краевого правительства Сергей Никифоров ответил на претензии прокуратуры региона о том, что в больницах не хватает коек. Он заявил, что ни в одном документе нет норматива по койкам. Единственный документ — методические рекомендации Роспотребнадзора РФ. Здесь указано число по резерву коек, однако оно является показателем для смягчения ограничений.

В тройке лидеров по инфекции: Пермь, Березники и Пермский район. Коронавирус за последние сутки зафиксирован в 18 территориях Пермского края. Больше всего зараженных в столице региона — 44 случая в Перми. В Березниках — 14 заболевших, а в Пермском районе — 11. Далее следует Лысьва (4 случая) и Соликамск (3).

Умер декан электротехнического факультета ПНИПУ. Александр Костыгов, который стал работать в вузе сразу после его окончания в 1977 году, скончался 8 октября . Пока в вузе официально не говорят о причине смерти. Прощание состоится в субботу, 10 октября.

Еще одна больница начала принимать больных коронавирусом. Бывшая городская клиническая больница №3 будет принимать инфицированных пермяков. По данным регионального минздрава, такая необходимость сложилась в связи с эпидемиологической ситуацией. В учреждении будет развернуто 167 дополнительных коек. При этом большая часть из них будет подключена к кислороду.

Пассажиропоток аэропорта уменьшился на треть. Данный показатель международного аэропорта Перми снизился на 33,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года: 835 тыс. пассажиров против 1,261 млн в 2019 году. Сокращение связано с ограничительными мерами , на которые пришлось пойти из-за пандемии. В этом году за границу вылетели 35,5 тыс. человек (в прошлом — почти 250 тыс. пассажиров). Однако есть рост популярности внутренних маршрутов.

Пермский театр оперы и балета вышел из карантина . Театр был закрыт в течение двух недель. Сейчас новых заболевших среди сотрудников нет. Первые спектакли запланированы на 15 и 16 октября. Для зрителей подготовили постановки «Шут» и «Вариации на тему рококо». Оркестра не будет. Спектакли пройдут под фонограмму.

«Звезда» провела первый матч после карантина. Футболисты сумели в домашнем матче победить «Зенит-Ижевск». При этом ранее у нескольких игроков был обнаружен коронавирус и тренерскому штабу с трудом удалось набрать игроков, которые выйдут на поле. Единственный гол был забит на 17-й минуте.