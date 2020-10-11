Водитель автобуса выкинул пассажира из салона после словесной перепалки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени водитель одного из автобусов маршрута №6 жестко обошелся с одним из пассажиров: после словесной перепалки он выкинул его из салона. Об этом тюменцы сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Один из очевидцев происшествия также опубликовал видеозапись инцидента.

«Водитель и пассажир устроили драку. Водитель, несмотря на то, что есть нормы и правила при перевозке пассажиров, устроил драку. Прошу разобраться и принять меры соответствующие органы. По данному маршруту постоянно передвигаются дети, школьники, студенты», — отметил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи разошлись во мнениях. «Ну, в автобусах и маршрутках есть камеры, так что полиция разберётся», — уверен Владислав Копотилов. «Водителю будут морду бить, а он должен улыбаться, да ещё и место свое уступить,» — считает Инга Михайловна. «Водитель автобуса меньше всех на свете заинтересован в конфликтах — они идут по времени, это видно в приложении „Транспорт Тюмени“. Им просто нельзя терять время. Накажут», — заявил Сергей Порфиров.

В компании «Караван-авто», которая обслуживает маршрут №6 в Тюмени, агентству пояснили, что конфликт между пассажиром и водителем автобуса действительно произошел, но кто в нем виноват — вопрос открытый. «Пока ведется внутренняя проверка. Видеозапись, опубликованная в соцсетях, полной картины и причин конфликта не раскрывает. Винить в произошедшем водителя — преждевременно», — пояснил агентству инженер по безопасности ООО «Караван-авто» Ефим Павеликин.