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09 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 13 октября. В Муравленко новый мэр, поликлиники Нового Уренгоя меняют режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое изменят график приема детей до трех лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты выбрали мэра Муравленко — в Новом Уренгое дети будут лечиться дома — спикера Заксобрания пытались обмануть мошенники — нефтяники переводят сотрудников на удаленный формат работы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

В Муравленко избрали нового мэра

Поликлиники Нового Уренгоя меняют время приема детей

Зампредседателя ЗС Ямала пытались обмануть мошенники

  • Вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина, пытались обмануть мошенники, которые позвонили ему по телефону и представились сотрудниками банка.

Нефтяники отправляют сотрудников на удаленку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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