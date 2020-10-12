В Новом Уренгое изменят график приема детей до трех лет
Депутаты выбрали мэра Муравленко — в Новом Уренгое дети будут лечиться дома — спикера Заксобрания пытались обмануть мошенники — нефтяники переводят сотрудников на удаленный формат работы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:
В Муравленко избрали нового мэра
- Новым мэром Муравленко стала замглавы по соцполитике Елена Молдован. Её единогласно выбрали депутаты городской думы.
Поликлиники Нового Уренгоя меняют время приема детей
- С 14 октября поликлиники Нового Уренгоя из-за угрозы распространения коронавируса поменяют график приема детей до трех лет. Дети с симптомами ОРВИ будут получать медпомощь на дому.
Зампредседателя ЗС Ямала пытались обмануть мошенники
- Вице-спикера заксобрания ЯНАО Виктора Казарина, пытались обмануть мошенники, которые позвонили ему по телефону и представились сотрудниками банка.
Нефтяники отправляют сотрудников на удаленку
- Нефтедобывающие компании Ноябрьска переводят работников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Об этом решении руководители предприятий доложили главе города Алексею Романову.
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