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Самое актуальное в Пермском крае на 13 октября. Политики готовятся к выборам, онкобольные вынуждены платить за тесты

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Политики региона начинают готовиться к выборам в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Началась предвыборная гонка в Госдуму — в регионе заканчиваются средства на борьбу с коронавирусом — с пациентов с онкологией требуют деньги за тесты на COVID. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

В крае готовятся к выборам в Госдуму

  • Региональные политики начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. URA.RU составило рейтинг депутатов, чтобы оценить их шансы на переизбрание.

Деньги на борьбу с коронавирусом заканчиваются

  • В крае потрачена большая часть денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщила председатель комитета по бюджету краевого Заксобрания Елена Зырянова. По ее словам, на борьбу с инфекцией уже тратятся средства, заложенные в резервном фонде главы региона.

На регион надвигается циклон

Онкобольным приходится оплачивать тесты на COVID

  • В Перми пациенты с онкозаболеваниями платят за тесты на коронавирус, несмотря на то, что они должны быть бесплатными. Сотрудники больниц говорят, что бесплатные тесты закончились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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