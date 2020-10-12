Политики региона начинают готовиться к выборам в Госдуму
Началась предвыборная гонка в Госдуму — в регионе заканчиваются средства на борьбу с коронавирусом — с пациентов с онкологией требуют деньги за тесты на COVID. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:
В крае готовятся к выборам в Госдуму
- Региональные политики начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. URA.RU составило рейтинг депутатов, чтобы оценить их шансы на переизбрание.
Деньги на борьбу с коронавирусом заканчиваются
- В крае потрачена большая часть денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщила председатель комитета по бюджету краевого Заксобрания Елена Зырянова. По ее словам, на борьбу с инфекцией уже тратятся средства, заложенные в резервном фонде главы региона.
На регион надвигается циклон
- Синоптики прогнозируют обильные осадки и похолодание в Пермском крае. По мнению специалистов, холоднее всего будет на севере региона.
Онкобольным приходится оплачивать тесты на COVID
- В Перми пациенты с онкозаболеваниями платят за тесты на коронавирус, несмотря на то, что они должны быть бесплатными. Сотрудники больниц говорят, что бесплатные тесты закончились.
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