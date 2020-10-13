Президент России получит новые полномочия

Президент РФ будет главой Госсовета по новому законопроекту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новом законопроекте Госсовет возглавит президент РФ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Конечно, руководитель государства возглавит», — приводит его слова РИА «Новости». Он также уточняет, что эти компетенции президента прописаны в конституции. Именно президент формирует Госсовет.

Госсовет при этом будет отличаться от ныне действующего. Это будет на уровне федерального закона и с появлением новых функций и задач, говорит Крашенинников. По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

На заседании Госсовета президент Владимир Путин заявил, что эта структура после изменения Конституции обрела новый статус и получила возможность наравне с остальными органами власти участвовать в развитии страны. В организацию входят губернаторы. Теперь они будут вместе с правительством РФ работать над разработкой и исполнением нацпроектов.