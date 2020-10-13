Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области страдал от депрессии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления.
«Установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния», — говорится в сообщении. Отмечается, что данное заболевание не помешало ему получить разрешение на оружие. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность». В СК также оценят действия медработников и должностных лиц с разрешения которых стрелок получил оружие.
Мужчина выстрелил в свою бабушку, а затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Тело молодого человека нашли в лесу. Друг стрелка заявил, что тот давно вдохновлялся массовым убийством в школе «Колумбайн». Его ждет посмертная психиатрическая экспертиза, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в