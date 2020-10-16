Ученые предупредили Россию о ежедневном приросте в 1 млн зараженных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 октября, — 310-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 220-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки, по данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире увеличилось на 412 317, достигнув отметки в 39 147 585. Из них выздороветь удалось уже 29 263 165 пациентам (+233 437). Жертвами COVID-19 стали 1 106 245 человек (+5 375).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 214 498 американцам. Следом идут Индия (7 365 435) и Бразилия (5 170 996). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 354 163.

Вакцина и лекарство

Ученые из Крымского университета имени Вернадского создали новую вакцину. Об этом сообщил вирусолог Владимир Оберемок. Новый препарат отличает способ применения — его можно вдыхать.

При этом на сегодняшний день наиболее безопасной является вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». Так считает специалист медицинского университета имени Сечина Владислав Жемчугов. Указанная разработка не содержит в составе нуклеиновых кислот вируса.

Применение ремдесевира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона при лечении COVID-19 практически не влияют на смертность пациентов или длительность госпитализации. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на данные ВОЗ.

Коронавирус в России

Ограничительным мерам, которые применялись в период пандемии, дадут законодательное определение, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь идет о таких терминах, как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим». Это необходимо, чтобы местные власти не имели возможности злоупотреблять указанными мерами.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что магазины и предприятия общепита не закроются на карантин, если не будет резкого роста числа заболевших. Чтобы избежать вспышек, работодателям следует перевести по возможности часть сотрудников на удаленку.

В Совфеде назвали условие для продления коронавирусных выплат. По словам сенатора Валерия Рязанского, правительство страны может продлить пособия, если посчитает финансовое состояние россиян напряженным.

Вторая волна коронавируса в Москве будет опаснее первой. С таким заявлением выступил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. В столице, по его словам, уже увеличилось число пациентов с тяжелой формой COVID и зараженных пенсионеров. В связи с этим сэр города Сергей Собянин уже ввел новые ограничения. Теперь ночные клубы можно посещать только тем, кто прошел регистрацию по номеру телефона. Кроме того, вход во все культурные учреждения будет доступен только по электронным билетам, а из метро будут выгонять людей без масок и перчаток.

В Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле подсчитали, что при самом негативном сценарии развития пандемии уже к 1 января ежедневный прирост зараженных в России может достигнуть 1 млн. Наиболее оптимистичный вариант — около 4 тысяч инфицированных в сутки.

Коронавирус в мире

Британские ученые разработали тест, который позволяет по профилю пяти цитокинов в крови пациента определить, насколько тяжело у него будет протекать COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research .

Президент США Дональд Трамп не намерен вводить жесткие ограничительные меры даже в случае значительного роста заболеваемости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox Business, отметив, что американская вакцина, вероятнее всего, будет готова к концу года.