Свердловский министр назвал условия выхода школьников на дистант

Юрий Биктуганов считает ситуацию в школах и детсадах стабильной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае увеличения количества заболевших коронавирусом учеников школы Свердловской области могут быть выведены на дистанционное обучение, рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов. Он уточнил, что это произойдет только после согласования с федеральным руководством.

«Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ», — уточнил Биктуганов. Он уточнил, что школа может самостоятельно принять решение в отношении всех учеников или отдельного класса в случае выявления заболевания у школьников либо учителей о выведении на дистант или вводе карантина. Для этого необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора.

Всего, по словам Биктуганова, сейчас выведено на карантин 462 класса в школах области. Накануне таких классов было 442, однако ситуацию министр назвал стабильной. По его мнению, обстановка в детсадах «непростая, но под контролем».