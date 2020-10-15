15 октября 2020

Свердловский министр назвал условия выхода школьников на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит министра спорта РФ в Екатеринбург, биктуганов юрий
Юрий Биктуганов считает ситуацию в школах и детсадах стабильной Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В случае увеличения количества заболевших коронавирусом учеников школы Свердловской области могут быть выведены на дистанционное обучение, рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов. Он уточнил, что это произойдет только после согласования с федеральным руководством.

«Главное условие — согласование с министерством просвещения и правительством РФ», — уточнил Биктуганов. Он уточнил, что школа может самостоятельно принять решение в отношении всех учеников или отдельного класса в случае выявления заболевания у школьников либо учителей о выведении на дистант или вводе карантина. Для этого необходимо учитывать мнение Роспотребнадзора.

Всего, по словам Биктуганова, сейчас выведено на карантин 462 класса в школах области. Накануне таких классов было 442, однако ситуацию министр назвал стабильной. По его мнению, обстановка в детсадах «непростая, но под контролем».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...