В Свердловской области женщина забила молотком 4-летнюю дочь

Жуткое ЧП произошло в Кировграде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Кировграде Свердловской области местная жительница в приступе ярости забила молотком свою 4-летнюю дочь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области и в региональном управлении СКР.

«Осознав произошедшее, женщина попыталась свести счеты с жизнью в ванной, нанеся себе несколько травм», — рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Мертвую дочь и раненую жену обнаружил глава семейства, пришедший домой — он сразу позвонил в скорую. Силовики узнали о случившемся от медиков — тревожное сообщение поступило в дежурную часть территориального ОВД в 12.40. «Сотрудники полиции и регионального СКР сейчас выясняют точны обстоятельства данной трагедии», — отметил Горелых.

В Кировград для расследования резонансного преступления выехали из Екатеринбурга сотрудники Следственного управления СК РФ по Свердловской области. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, а также выяснению причин и условий, способствовавших трагедии, — сообщил URA.RU старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга. — Проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные действия».