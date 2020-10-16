Жители города отметили, что публикация пропитана «грустью, тоской и унынием» Фото: Глеб Клементьев, Facebook

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский фотограф Глеб Клементьев опубликовал фотопроект, посвященный карантину в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса. Безлюдному городу он посвятил 27 кадров и пост-эмоцию, которые оценили горожане.

Снимки опустевшего и практически заброшенного города художник разместил на своей странице в социальной сети Facebook. На кадрах Клементьев запечатлел центральные улицы Екатеринбурга. По словам автора, все снимки были сделаны днем, но прохожих не было: «просто тогда всех напугали с ковидом и полицией». К галерее из фотографий Клементьев добавил пост под названием «Где мы».

«Редко созерцающие со дна серого города звездное небо. Похороненные в склепах разума, заваленных мусором лени и глупости. Такие красивые и прогрессивные на фоне простых смертных. Свободные и независимые от родительских щей. Условно разборчивые в искусстве, политике и медицине, уверенно говорящие на языке цитат», — написал автор.

В комментариях под постом пользователи отметили, что публикация пропитана «грустью, тоской и унынием». «Городок то мрачно-индустриальный у нас», — написал Александр Устинов. «Нда, не только Махачкала — город летающих пакетов», — отметил Николай Лебедев. «Вот это отсутствие людей — это очень!» — поделился мнением Андрей Порубов.

Клементьев уточнил, что фотопроект отснят в период карантина, когда улицы опустели, и пошли первые погибшие. «В том числе знакомые мне люди. Поэтому мне сложно его представить в формате антонимов к вашим словам. Иногда выходит не только плясать и веселиться, но испытывать скорбь и грусть», — объяснил фотограф.

Ранее Клементьев опубликовал фоторепортаж, посвященный «настоящему лицу столицы Урала». Колонку о мрачной притягательности «Города ангелов» он также подкрепил фотографиями.

Фото: Глеб Клементьев, Facebook

Фото: Глеб Клементьев, Facebook

Фото: Глеб Клементьев, Facebook

Фото: Глеб Клементьев, Facebook

Фото: Глеб Клементьев, Facebook