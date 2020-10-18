Хакеры атаковали российские оборонные предприятия

Хакеры наносили удары по таким предприятиям, как «Ростех» и «РТ-Информ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хакеры из Северной Кореи провели атаки на военные и промышленные предприятия России. Об этом сообщает источник из сферы кибербезопасности.

«Северокорейская хакерская группировка Kimsuky несколько раз атаковала военные и промышленные организации в России», — передает газета « Коммерсант » сообщение источника. Хакеры наносили удары по таким предприятиям, как «Ростех» и «РТ-Информ». Ранее эти злоумышленники пытались взломать серверы в Корее.

Аналитики, специализирующие на кибербезопасности, сообщают, что количество хакерских атак начало расти в апреле этого года. При этом большинство атак не увенчалось успехом.

Ранее кибератакам подвергался официальный аккаунт МИД РФ в Twitter, передает «Дни.ру». Злоумышленники успели разместить ложную информацию от лица министерства.