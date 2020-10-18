18 октября 2020

Хакеры атаковали российские оборонные предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Хакеры наносили удары по таким предприятиям, как «Ростех» и «РТ-Информ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хакеры из Северной Кореи провели атаки на военные и промышленные предприятия России. Об этом сообщает источник из сферы кибербезопасности.

«Северокорейская хакерская группировка Kimsuky несколько раз атаковала военные и промышленные организации в России», — передает газета «Коммерсант» сообщение источника. Хакеры наносили удары по таким предприятиям, как «Ростех» и «РТ-Информ». Ранее эти злоумышленники пытались взломать серверы в Корее.

Аналитики, специализирующие на кибербезопасности, сообщают, что количество хакерских атак начало расти в апреле этого года. При этом большинство атак не увенчалось успехом.

Ранее кибератакам подвергался официальный аккаунт МИД РФ в Twitter, передает «Дни.ру». Злоумышленники успели разместить ложную информацию от лица министерства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...