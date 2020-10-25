Стал известен гонорар Нурмагомедова за последний в карьере бой

Сегодня ночью Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

За поединок с Джастином Гэтжи российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получит три миллиона долларов. Кроме того, спортсмену положен бонус за лучшее выступление вечера, а также процент с рекламы.

«Дагестанский спортсмен за поединок заработал 3 миллиона долларов, плюс рекламный бонус и выплату за лучшее выступление вечера», — сообщает агентство «Подъем» со ссылкой на издание Sportekz. Общий гонорар бойца составит порядка 3 миллионов 90 тысяч долларов.

Оппонент Нурмагомедова Гэтжи заработал за вчерашний вечер порядка 630 тысяч долларов. Однако эта сумма увеличится за счет процента с продаж платных трансляций поединка.

На прошедшем прошлой ночью турнире UFC-254 Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона мира в легком весе в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин завершил бой досрочно — во втором раунде удушающим приемом.

Сразу после поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры, сообщает телеканал « Царьград ». На счету 32-летнего бойца из Дагестана 29 побед из 29 проведенных в профессиональной карьере боев.