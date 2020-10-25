Стал известен гонорар Нурмагомедова за последний в карьере бой

За поединок с Джастином Гэтжи российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получит три миллиона долларов. Кроме того, спортсмену положен бонус за лучшее выступление вечера, а также процент с рекламы.
«Дагестанский спортсмен за поединок заработал 3 миллиона долларов, плюс рекламный бонус и выплату за лучшее выступление вечера», — сообщает агентство «Подъем» со ссылкой на издание Sportekz. Общий гонорар бойца составит порядка 3 миллионов 90 тысяч долларов.
Оппонент Нурмагомедова Гэтжи заработал за вчерашний вечер порядка 630 тысяч долларов. Однако эта сумма увеличится за счет процента с продаж платных трансляций поединка.
На прошедшем прошлой ночью турнире UFC-254 Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона мира в легком весе в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин завершил бой досрочно — во втором раунде удушающим приемом.
Сразу после поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры, сообщает телеканал «
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