Стал известен гонорар Нурмагомедова за последний в карьере бой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Сегодня ночью Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

За поединок с Джастином Гэтжи российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получит три миллиона долларов. Кроме того, спортсмену положен бонус за лучшее выступление вечера, а также процент с рекламы.

«Дагестанский спортсмен за поединок заработал 3 миллиона долларов, плюс рекламный бонус и выплату за лучшее выступление вечера», — сообщает агентство «Подъем» со ссылкой на издание Sportekz. Общий гонорар бойца составит порядка 3 миллионов 90 тысяч долларов.

Оппонент Нурмагомедова Гэтжи заработал за вчерашний вечер порядка 630 тысяч долларов. Однако эта сумма увеличится за счет процента с продаж платных трансляций поединка.

На прошедшем прошлой ночью турнире UFC-254 Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона мира в легком весе в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин завершил бой досрочно — во втором раунде удушающим приемом.

Сразу после поединка Нурмагомедов заявил о завершении карьеры, сообщает телеканал «Царьград». На счету 32-летнего бойца из Дагестана 29 побед из 29 проведенных в профессиональной карьере боев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...