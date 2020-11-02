Врачи ЯНАО раскрыли, как вернуть обоняние после коронавируса

Вернуть обоняние, которое часто притупляется у перенесших коронавирус пациентов, помогут промывание носа и обильное питье. С такой рекомендацией выступили специалисты «Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», отвечая на вопросы переболевших жителей ЯНАО.
«В отличие от других ОРВИ при COVID-19 снижение обоняния может наблюдаться более продолжительное время, в среднем до одного-полутора месяцев. Это связано с иным патогенезом — поражением дополнительных клеток обонятельных нейронов, а не только отеком слизистой, как при обычной ОРВИ», — разъяснили медики в telegram-канале «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики».
По словам специалистов, можно помочь организму восстановиться быстрее. Для возвращения нормального обоняния ямальские врачи посоветовали:
- проводить тщательный туалет носа — промывание и орошение слизистой;
- использовать в помещениях увлажнители воздуха, поскольку для носа и верхних дыхательных путей вреден сухой воздух;
- пить больше чистой воды;
- правильно питаться;
- принимать витамины, особенно группы В;
- использовать натуральные ароматические масла;
- в отдельных случаях, когда симптомы сохраняются, врач может дополнительно назначить сосудосуживающие капли в нос.
Потеря обоняния является одним из пяти основных симптомов коронавируса наряду с температурой, кашелем, болью в горле и потерей вкуса. При этом врачи наблюдают, что отсутствие обоняния не всегда сопровождается заложенностью носа. Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила URA.RU, что промывать нос и горло может быть опасно, поскольку из-за этого нарушается работа слизистой системы.
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