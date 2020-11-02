02 ноября 2020

Врачи ЯНАО раскрыли, как вернуть обоняние после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Переболевшие коронавирусом люди перестают чувствовать запахи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вернуть обоняние, которое часто притупляется у перенесших коронавирус пациентов, помогут промывание носа и обильное питье. С такой рекомендацией выступили специалисты «Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», отвечая на вопросы переболевших жителей ЯНАО.

«В отличие от других ОРВИ при COVID-19 снижение обоняния может наблюдаться более продолжительное время, в среднем до одного-полутора месяцев. Это связано с иным патогенезом — поражением дополнительных клеток обонятельных нейронов, а не только отеком слизистой, как при обычной ОРВИ», — разъяснили медики в telegram-канале «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики».

По словам специалистов, можно помочь организму восстановиться быстрее. Для возвращения нормального обоняния ямальские врачи посоветовали:

  • проводить тщательный туалет носа — промывание и орошение слизистой;
  • использовать в помещениях увлажнители воздуха, поскольку для носа и верхних дыхательных путей вреден сухой воздух;
  • пить больше чистой воды;
  • правильно питаться;
  • принимать витамины, особенно группы В;
  • использовать натуральные ароматические масла;
  • в отдельных случаях, когда симптомы сохраняются, врач может дополнительно назначить сосудосуживающие капли в нос.

Потеря обоняния является одним из пяти основных симптомов коронавируса наряду с температурой, кашелем, болью в горле и потерей вкуса. При этом врачи наблюдают, что отсутствие обоняния не всегда сопровождается заложенностью носа. Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила URA.RU, что промывать нос и горло может быть опасно, поскольку из-за этого нарушается работа слизистой системы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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