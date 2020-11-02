Врачи ЯНАО раскрыли, как вернуть обоняние после коронавируса

Переболевшие коронавирусом люди перестают чувствовать запахи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вернуть обоняние, которое часто притупляется у перенесших коронавирус пациентов, помогут промывание носа и обильное питье. С такой рекомендацией выступили специалисты «Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики», отвечая на вопросы переболевших жителей ЯНАО.

«В отличие от других ОРВИ при COVID-19 снижение обоняния может наблюдаться более продолжительное время, в среднем до одного-полутора месяцев. Это связано с иным патогенезом — поражением дополнительных клеток обонятельных нейронов, а не только отеком слизистой, как при обычной ОРВИ», — разъяснили медики в telegram-канале «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики».

По словам специалистов, можно помочь организму восстановиться быстрее. Для возвращения нормального обоняния ямальские врачи посоветовали:

проводить тщательный туалет носа — промывание и орошение слизистой;

использовать в помещениях увлажнители воздуха, поскольку для носа и верхних дыхательных путей вреден сухой воздух;

пить больше чистой воды;

правильно питаться;

принимать витамины, особенно группы В;

использовать натуральные ароматические масла;

в отдельных случаях, когда симптомы сохраняются, врач может дополнительно назначить сосудосуживающие капли в нос.

Потеря обоняния является одним из пяти основных симптомов коронавируса наряду с температурой, кашелем, болью в горле и потерей вкуса. При этом врачи наблюдают, что отсутствие обоняния не всегда сопровождается заложенностью носа. Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила URA.RU, что промывать нос и горло может быть опасно, поскольку из-за этого нарушается работа слизистой системы.