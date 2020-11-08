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Самое актуальное в Челябинской области на 9 ноября. Ученики возвращаются в школы, названа причина взрыва газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, ребенок, гимназия, дети, ученик, девочка, школа, лицей
Школьники 9 ноября выходят с каникул и будут учиться в очном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьников не переводят на дистант — челябинка выиграла золотую медаль на чемпионате мира — выяснена причина смерти пациента на КТ — прокуратура расследовала взрыв газа. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьники области выходят с каникул

  • С 9 ноября школьники вернутся с каникул и будут учиться в обычном режиме. Дистанционное обучение в области вводить не планируется. Об этом 6 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Челябинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу

  • Жительница Челябинска Татьяна Мандолина стала чемпионкой мира по бодибилдингу в категории «Боди-фитнес». Турнир IFBB 2020 проходил в Санта-Сусанне (Испания) в период с 5 по 8 ноября.

Стала известна причина гибели мужчины во время прохождения КТ

  • Мужчина, который скончался в челябинской больнице во время компьютерной томографии, имел тяжелую сердечную патологию и много сопутствующих заболеваний. Об этом URA.RU сообщила вице-губернатор области Ирина Гехт.

Прокуратура выяснила причину взрыва газа

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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