Школьники 9 ноября выходят с каникул и будут учиться в очном формате
Школьников не переводят на дистант — челябинка выиграла золотую медаль на чемпионате мира — выяснена причина смерти пациента на КТ — прокуратура расследовала взрыв газа. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Школьники области выходят с каникул
- С 9 ноября школьники вернутся с каникул и будут учиться в обычном режиме. Дистанционное обучение в области вводить не планируется. Об этом 6 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Челябинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу
- Жительница Челябинска Татьяна Мандолина стала чемпионкой мира по бодибилдингу в категории «Боди-фитнес». Турнир IFBB 2020 проходил в Санта-Сусанне (Испания) в период с 5 по 8 ноября.
Стала известна причина гибели мужчины во время прохождения КТ
- Мужчина, который скончался в челябинской больнице во время компьютерной томографии, имел тяжелую сердечную патологию и много сопутствующих заболеваний. Об этом URA.RU сообщила вице-губернатор области Ирина Гехт.
Прокуратура выяснила причину взрыва газа
- Взрыв бытового газа 4 ноября в жилом доме Челябинска, из-за которого погибли женщина и двое ее детей, произошел из-за неправильной установки газового котла и плиты. Об этом сообщили в прокуратуре области.
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