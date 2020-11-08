В Тюмени более чем в два раза выросло число погибших в ДТП детей

В этом году в Тюменской области в ДТП погибли уже девять детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году в Тюменской области более чем в два раза выросла детская смертность на дорогах. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

«В этом году в регионе произошло 320 ДТП с участием детей. В этих авариях погибли девять несовершеннолетних, 353 получили травмы. В прошлом году на дорогах погибли четыре ребенка», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Несмотря на то что общее количество аварий с участием детей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 16%, их летальность повысилась.

При этом в 77% происшествий виноваты водители. К примеру, в 34 авариях автомобилисты сбили детей на пешеходных переходах. А в более чем половине от общего числа «детских» ДТП несовершеннолетние были в качестве пассажиров.

«Из девяти детей, погибших с начала года, шестеро были пассажирами. К примеру, в январе в результате одной из аварий скончались сразу три ребенка — родители везли их на спортивные соревнования, произошло ДТП, несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще два погибших ребенка были пешеходами, а один велосипедистом. Он переезжал проезжую часть на красный свет», — рассказали URA.RU в тюменском управлении ГИБДД.

С детской смертностью в ДТП борются в двух направлениях: это работа с самими детьми и их родителями (профилактические встречи, разъяснение Правил дорожного движения и важности использования световозвращателей), а также с водителями. С начала года за нарушения правил перевозки несовершеннолетних оштрафованы уже около 7 000 автомобилистов.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилист, в машине которого было трое детей, устроил гонки на федеральной трассе. На скорости в 200 километров в час он пытался скрыться от тюменских инспекторов.