Пермяк вынужден продать бизнес из-за коронавируса и роста налогов

Налоги и пандемия вынуждают пермяков избавляться от коммерческой недвижимости Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Пермяка заставляют заплатить в пять раз больше налогов на недвижимость, чем годом ранее. Он рассказал URA.RU, что это ставит его бизнес на грань закрытия, поскольку из-за пандемии он лишился большей части арендаторов, а для оставшихся снизил платеж в пять раз.

«Сейчас я получил от налоговой счет почти на полмиллиона рублей. Год назад сумма была около 100 тысяч. При этом от арендаторов я получил за 2020 год меньше, чем общая сумма налога», — рассказал URA.RU предприниматель. Он пояснил, что сумма налога увеличилась из-за возросшей кадастровой стоимости недвижимости.

Например, одно из помещений сейчас оценивается в 33 млн рублей, а за год до этого — в 7,2 млн рублей. Соответственно, налог на него вырос с 35,9 тысяч рублей до 175,9 тысяч рублей. Сдавал это помещение мужчина за 93 тысячи рублей в месяц, а с апреля 2020 года — за 19,5 тысяч рублей.

В 2020 году валом он получил от арендатора 415,5 тысяч рублей. Из которых 25 ушло на подоходный налог, 180 — на оплату коммунальных услуг и сейчас еще 176 уйдет в качестве налога на недвижимость. «А ведь есть еще расходы на бухгалтера, ведение счета, отчисления в ФСС, ОМС. Получается, что мне ничего не остается и чтобы выжить, нужно избавляться от недвижимости, которая сейчас никому не нужна», — добавляет мужчина.

URA.RU направило запрос в УФНС России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Также редакция попросила объяснить, чем обусловлен такой значительный рост кадастровой стоимости недвижимости.

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