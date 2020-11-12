До конца года 1,5 млн россиян привьют от коронавируса «Спутник V» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 ноября, — 337-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 247-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 674 180, достигнув отметки в 52 418 708. Выздороветь удалось уже 36 569 944 пациентам (+319 656). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 289 210 человек (+11 050).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 705 362 американцев. Следом идут Индия (8 684 039), Бразилия (5 749 007) и Франция (1 865 538). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 1 836 960.

Вакцина и лекарство

По результатам третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» эффективность отечественного препарата составила 92%, что позволяет начать массовую вакцинацию уже в ближайшие недели, заявил один из разработчиков вакцины, руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что новых побочных эффектов от вакцины выявлено не было. Планируется, что до конца года препаратом привьют более 1,5 млн человек. Эксперт также рассказал, что при двухкомпонентном введении вакцины от коронавируса ее эффективность повышается до 90%. Однокомпонентная вакцинация эффективна всего на 60%.

Ожидается, что «Спутник V» начнет с 12 ноября поступать в регионы России. Кроме того, запускается массовое производство вакцины, поделился информацией министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом не исключается, что российские власти могут закупить импортную вакцину, чтобы граждане смогли выбирать, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Исследователи из Калифорнийского университета предложили использовать холодную плазму для уничтожения штаммов коронавируса на поверхностях. Согласно результатам опытов, струя холодной аргоновой плазмы всего за 30 секунд уничтожает большую часть вирусных культур на пластике, металле, картоне или коже.

Коронавирус в России

В России поставлен абсолютный рекорд по смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране зафиксирован 19 851 новый случай заболевания коронавирусом, 432 человека умерли, а 18 616 россиян вылечились от вирусной инфекции. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в России занято 83% коек для больных коронавирусом. В четырех регионах России занято более 95% коечного фонда, а еще в 17 регионах занятость составляет более 90%.

В России просят продлить новогодние праздники до 24 января. Партия «Коммунисты России» считает, что такие выходные должны оплачиваться, как рабочие. Эта мера позволит избежать роста числа заболевших коронавирусом, разгрузит медицинскую инфраструктуру и даст время на распространение вакцин.

Жертв коронавируса будут хоронить в гробах со стеклянными крышками, что позволит родным и близким умерших проститься с ними и проводить в последний путь. Такое нововведение появилось в одном из похоронных сервисов Москвы.

Вузы Москвы и Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. В остальных регионах высшие учебные заведения обязаны руководствоваться рекомендациями территориального Роспотребнадзора. Предполагается, что студенты останутся на «удаленке» до 6 февраля 2021 года.

Коронавирус в мире

Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для завершения пандемии и нейтрализации угрозы болезни, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Она отметила, что вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Шанхае, Сычуани, Шэньси, Тяньцзине, Гуандуне, Внутренней Монголии и Фуцзяни. В настоящее время в Китае за сутки подтверждено 368 случаев коронавируса, в том числе два тяжелых. Всего в КНР диагноз был поставлен 68 тысячам жителей.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100 -150 тысяч доз вакцин от коронавируса. Он готов сам сделать прививку в числе первых.