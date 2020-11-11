Начальник челябинской тюремной больницы носил наркотики пациентам

Уголовное дело начальника лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН в городе Бакале (Челябинская область) Вадима Хилажева направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. Хилажев носил наркотические вещества в закрытую больницу, где лечатся наркоманы.
«По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый по просьбе заключенного обеспечил передачу на территорию исправительного учреждения банки с кофе, в которой находились наркотические средства массой более 10 грамм», — указано в сообщении следственного управления СКР по региону.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Силовики задержали трех человек, которые должны были передать наркотики в кофейной банке Хилажеву.
«В ходе осмотра обнаружены и изъяты наркотические средства гашиш массой 4,40 грамма, каннабис (марихуана) массой 5,23 грамма, героин массой 0,72 грамма. Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении пятерых соучастников уголовное преследование продолжается», — уточнили URA.RU в областной прокуратуре.
Расположенная в городе Бакал Саткинского района исправительная колония в 1998 году была преобразована в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для наркоманов. Сейчас ЛИУ-9 рассчитано на содержание почти тысячи заключенных.
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