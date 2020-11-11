Екатеринбуржцам рассказали, кому звонить при отказе в медпомощи

Главных врачей екатеринбургских больниц завалят жалобами на работу поликлиник. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов посоветовал горожанам обращаться к руководителям больниц в случаях нарушений правил эпидемиологической безопасности.
«Очень важно, чтобы люди с симптомами ОРВИ оставались дома. Никаких выходов в поликлинику быть не должно, в том числе и для лиц, контактировавших с инфицированными. Если есть подозрение на COVID-19, обследование должно производиться на дому. Если поликлиника имеет отдельный вход, обязанность руководителя обеспечить соблюдение всех норм. Никаких общих очередей, никакого перекреста потоков быть не должно», — заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга.
В случае нарушений он посоветовал находить на сайтах медучреждений телефоны главврача и завполиклиникой. К тем же должностным лицам предлагается обращаться в случаях, если недоступны телефоны колл-центра и единой регистратуры для вызова врача на дом. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургские поликлиники отказываются лечить пациентов с подозрением на коронавирус в домашних условиях.
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