11 ноября 2020

Екатеринбуржцам рассказали, кому звонить при отказе в медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, диспетчер, диспетчерская, скорая помощь, неотложная помощь, вызов врача
Горожане жалуются, что не могут вызвать врача на дом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главных врачей екатеринбургских больниц завалят жалобами на работу поликлиник. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов посоветовал горожанам обращаться к руководителям больниц в случаях нарушений правил эпидемиологической безопасности.

«Очень важно, чтобы люди с симптомами ОРВИ оставались дома. Никаких выходов в поликлинику быть не должно, в том числе и для лиц, контактировавших с инфицированными. Если есть подозрение на COVID-19, обследование должно производиться на дому. Если поликлиника имеет отдельный вход, обязанность руководителя обеспечить соблюдение всех норм. Никаких общих очередей, никакого перекреста потоков быть не должно», — заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга.

В случае нарушений он посоветовал находить на сайтах медучреждений телефоны главврача и завполиклиникой. К тем же должностным лицам предлагается обращаться в случаях, если недоступны телефоны колл-центра и единой регистратуры для вызова врача на дом. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургские поликлиники отказываются лечить пациентов с подозрением на коронавирус в домашних условиях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...