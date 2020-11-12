12 ноября 2020
11 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 13 ноября. Ковид-лаборатории будут работать круглосуточно, в Ноябрьске строят инновационный детский центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус
Диагностические лаборатории переходят на круглосуточный режим работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состав департамента имущества Ямала будет обновлен — в Ноябрьске строят кванториум — ковид-лаборатории перевели на круглосуточный режим — онкоцентр переоборудовали в госпиталь. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

В департаменте имущества готовятся замены

  • Руководитель департамента имущественных отношений Ямала Сергей Черняев сформировал кадровый резерв из 20 специалистов среднего звена. По мнению источников URA.RU, Черняев намерен полностью обновить состав ведомства.

В ямальском городе создадут кванториум

  • В Ноябрьске планируется начать строительство первого кванториума на Ямале. В новом комплексе оборудуют зоны виртуальной реальности, дизайна, робототехники и IT-технологий. Строительство объекта планируется завершить до конца 2022 года.

Лаборатории перешли на круглосуточный режим

В Ноябрьске перепрофилировали онкоцентр

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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