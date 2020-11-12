Диагностические лаборатории переходят на круглосуточный режим работы
Состав департамента имущества Ямала будет обновлен — в Ноябрьске строят кванториум — ковид-лаборатории перевели на круглосуточный режим — онкоцентр переоборудовали в госпиталь. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:
В департаменте имущества готовятся замены
- Руководитель департамента имущественных отношений Ямала Сергей Черняев сформировал кадровый резерв из 20 специалистов среднего звена. По мнению источников URA.RU, Черняев намерен полностью обновить состав ведомства.
В ямальском городе создадут кванториум
- В Ноябрьске планируется начать строительство первого кванториума на Ямале. В новом комплексе оборудуют зоны виртуальной реальности, дизайна, робототехники и IT-технологий. Строительство объекта планируется завершить до конца 2022 года.
Лаборатории перешли на круглосуточный режим
- Две крупные лаборатории по диагностике коронавируса переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в центре медицинской профилактики.
В Ноябрьске перепрофилировали онкоцентр
- Центр по оказанию амбулаторной помощи онкобольным в Ноябрьске временно переоборудован в коронавирусный госпиталь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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