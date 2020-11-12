Губернатор Куйвашев учредил премию в память о погибшем министре

В Свердловской области учреждена ежегодная премия имени покойного министра АПК региона Дмитрия Дегтярева. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
«Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области внес Дмитрий Сергеевич Дегтярев, который возглавлял профильное министерство на протяжении последних лет. [Премия] будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей», — написал губернатор в Instagram.
Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ№ 40 Екатеринбурга 22 июля. Свою карьеру Дегтярев начал в ведомстве, курирующем сельское хозяйство. За годы работы он прошел большой путь, поднявшись с должности ведущего специалиста до заместителя министра. В конце 2016 года Куйвашев назначил Дегтярева министром агропромышленного комплекса и продовольствия региона.
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