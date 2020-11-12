12 ноября 2020

Губернатор Куйвашев учредил премию в память о погибшем министре

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Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Дмитрий Дегтярев скончался от коронавируса летом 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Свердловской области учреждена ежегодная премия имени покойного министра АПК региона Дмитрия Дегтярева. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области внес Дмитрий Сергеевич Дегтярев, который возглавлял профильное министерство на протяжении последних лет. [Премия] будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей», — написал губернатор в Instagram.

Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ№ 40 Екатеринбурга 22 июля. Свою карьеру Дегтярев начал в ведомстве, курирующем сельское хозяйство. За годы работы он прошел большой путь, поднявшись с должности ведущего специалиста до заместителя министра. В конце 2016 года Куйвашев назначил Дегтярева министром агропромышленного комплекса и продовольствия региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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