Дистанционное обучение для школьников с 6 по 10 классы продлили до 21 ноября
Губернатор продлил дистанционное обучение для старшеклассников — по делу главы района Екатеринбурга арестован предприниматель — в колонии произошла вспышка коронавируса — раскрыто убийство 11-летней девочки. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Школьникам продлили онлайн-обучение
- Губернатор Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учащихся 6-10 классов до 21 ноября. При этом, ученики 11-х классов будут учиться очно.
Суд арестовал бизнесмена по делу главы Кировского района Екатеринбурга
- Верх-Исетский суд взял под стражу предпринимателя Михаила Петровичева, который дал показания по делу главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова.
- Ранее, после задержания сотрудниками ФСБ, Александр Лошаков был выпущен на свободу без подписки о невыезде.
В свердловской колонии произошла вспышка коронавируса
- В исправительной колонии №24 в поселке Азанка произошла вспышка коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в учреждении. По его словам, из колонии вывезли 10 человек с подтвержденной инфекцией.
В Асбесте задержали убийцу девочки
- В Асбесте задержали убийцу пропавшей 12 ноября 11-летней девочки. В ходе следственных действий мужчина признался в преступлении и указал, где спрятал тело.
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