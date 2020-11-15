15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 16 ноября. Дистанционное обучение продлили, в колонии произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное обучение для школьников с 6 по 10 классы продлили до 21 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор продлил дистанционное обучение для старшеклассников — по делу главы района Екатеринбурга арестован предприниматель — в колонии произошла вспышка коронавируса — раскрыто убийство 11-летней девочки. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьникам продлили онлайн-обучение

Суд арестовал бизнесмена по делу главы Кировского района Екатеринбурга

В свердловской колонии произошла вспышка коронавируса

В Асбесте задержали убийцу девочки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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