Россиянам грозят огромные штрафы за слова о разделении страны

За призывы к отчуждению территорий России начнут серьезно штрафовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиян, которые призывают к отчуждению территорий страны или что-либо для этого делают, начнут штрафовать и сажать в тюрьму. Соответствующий закон приняла Госдума на пленарном заседании 18 ноября.

«Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность», — сказано на сайте Госдумы. За первичные призывы не в интернете или СМИ придется заплатить 30-60 тысяч для граждан, 60-100 тысяч для должностных лиц и 200-300 тысяч для юридических лиц.

При публичных призывах через интернет и СМИ гражданам придется заплатить уже от 70 до 100 тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч, юридические лица получат штрафы от 300 до 500 тысяч.

Действия по отчуждению территории России будут наказываться строже. Согласно новому закону, за это предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Законы приняты в последнем чтении.

Напомним, что первое чтение состоялось 22 сентября. Тогда Госдума раскрыла, какое наказание ждет россиян. Закон распространяется даже на граждан, которые не живут в России и не планируют возвращение на родину, пишет агентство Nation news.