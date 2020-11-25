Возможная отставка Александра Высокинского — главная тема последних недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переговоры мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу возможной отставки градоначальника продолжаются. По последней информации, глава города держит в них паузу, сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, в последние дни многие городские политики и бизнесмены при этом перестали делиться слухами и версиями о смене власти в городе.

«Глава [города] встречается с губернатором, они обсуждают детали [рокировки], потенциальные сценарии: уйдет Александр Геннадьевич вице-губернатором, советником Евгения Владимировича или в каком-то ином статусе (даже депутата Госдумы). Новой информации пока нет, никаких команд не поступает. Все в ожидании. Вопросы [участникам событий] не задают — от греха. И сами они не распространяются», — описал ситуацию источник. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов заявил, что мэр управляет мегаполисом «в обычном режиме».

Другой собеседник URA.RU в городских структурах власти, оценивая настроения коллег, заявил, что в отсутствие свежих подробностей (интерес к которым сохраняется), кулуарные пересуды временно приостановлены. «Все уже понимают, что это [смена власти в городе] произойдет в ближайшее время. Но детали знают только два человека. Зачем этому уделять столько внимания?», — не понимает он.

Источник агентства в мэрии, описывая настроения в команде Высокинского, рассказал, что в последнее время тему с отставкой «практически не обсуждают». «Все работают, как обычно, даже виду никто не подает. Хотя, когда эта история начиналась, некоторые замы на кураже могли проронить, что, мол, главе осталась неделя или „счет идет на дни“», — поделился чиновник. Два городских бизнесмена высказали убежденность в скорых перестановках в администрации. «Но в последний день-два вообще никто уже об этом не говорит. Все просто ждут», — рассказал статусный предприниматель.

Возможная отставка мэра Екатеринбурга — главная тема в городской политике с середины октября. Ранее URA.RU сообщало, что Куйвашев несколько раз проговаривал с Высокинским варианты его ухода из мэрии. По предположению инсайдеров, рокировка может быть отложена на неопределенное время. Преемником Высокинского называют первого замгубернатора Алексея Орлова (впрочем, сам он называет это слухами).