26 ноября 2020

В свердловском заксобрании проходит проверка прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, прокурор, погоны прокурора, прокурорша
Прокуратура поинтересовалась, на каком основании депутаты совмещают несколько должностей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Владимир Терешков и Владимир Никитин навлекли на свердловское заксобрание проверку областной прокуратуры. Как сообщил источник URA.RU в региональном парламенте, надзорное ведомство определяет правомерность совмещения народными избранниками двух государственных должностей.

Терешков занимает посты председателя бюджетного комитета и председателя комиссии по регламенту. Никитин совмещает должность председателя комитета по законодательству и общественной безопасности и должность председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. «Этим вопросом сейчас занимаются кадровая и юридическая службы. Никакого криминала в этом нет», — заявил в беседе с URA.RU Терешков.

По его словам, это дополнительная общественная нагрузка, которую вынужден нести депутат. «Ни рубля за эту работу мы не получили», — утверждает парламентарий. Дозвониться до Владимира Никитина на момент публикации не удалось. В прокуратуре Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию после завершения проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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