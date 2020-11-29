СМИ нашли след Киева в санкциях против «Северного потока — 2»

Американские журналисты обнаружили двух украинских лоббистов среди разработчиков санкций против строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Новые санкции против Северного потока — 2 могут означать победу для украинцев, которые лоббировали Вашингтон с целью отмены российского газопровода», — пишет издание. Уточняется, что лоббистами называются сотрудник «Нафтогаза» Вадим Гламаздин и Александр Харченко, связанный с Совбезом Украины, пишет издание «
Украинцам помогал американский лоббист Дэниэл Вадич. Также украинцы сотрудничали с сенатором от республиканцев Тедом Крузом и демократом Джинн Шейхин. Вместе они выяснили слабое место России при прокладке газопровода — страна не обладает судами для прокладки труб соответствующего диаметра. В итоге санкционные усилия оказались направлены именно на трубопрокладчиков.
25 ноября стало известно, что Европа также может наложить санкции на «Северный поток — 2» из-за болезни российского блогера Алексея Навального. Эксперты считают, что США вообще готовы начать войну с Россией из-за газопровода, пишет «Дни.ру».
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