29 ноября 2020

СМИ нашли след Киева в санкциях против «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Украинцы помогли найти слабое место России при строительстве «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские журналисты обнаружили двух украинских лоббистов среди разработчиков санкций против строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Новые санкции против Северного потока — 2 могут означать победу для украинцев, которые лоббировали Вашингтон с целью отмены российского газопровода», — пишет издание. Уточняется, что лоббистами называются сотрудник «Нафтогаза» Вадим Гламаздин и Александр Харченко, связанный с Совбезом Украины, пишет издание «Утро.ру». Они якобы воспользовались киевскими аналитическими центрами, чтобы найти слабое место «Северного потока — 2».

Украинцам помогал американский лоббист Дэниэл Вадич. Также украинцы сотрудничали с сенатором от республиканцев Тедом Крузом и демократом Джинн Шейхин. Вместе они выяснили слабое место России при прокладке газопровода — страна не обладает судами для прокладки труб соответствующего диаметра. В итоге санкционные усилия оказались направлены именно на трубопрокладчиков.

25 ноября стало известно, что Европа также может наложить санкции на «Северный поток — 2» из-за болезни российского блогера Алексея Навального. Эксперты считают, что США вообще готовы начать войну с Россией из-за газопровода, пишет «Дни.ру».

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