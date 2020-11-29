В больницу Екатеринбурга завезли новую технику для борьбы с COVID

Фонд Святой Екатерины подарил городской клинической больнице №40 Екатеринбурга шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«Поставка аппаратов ИВЛ в больницу №40 — это часть большого проекта помощи нашим медикам в условиях пандемии. Не так давно фонд закупил для больниц региона 64 кислородных концентратора, идет монтаж кислородопроводов в лечебные учреждения, продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.
По словам главврача больницы Александра Прудкова, во всех корпусах медучреждения развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Новые аппараты ИВЛ позволят полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь», — рассказал он.
Заведующий реанимацией №5 больницы Владимир Вагин уточнил, что раньше специалисты могли только мечтать о том, что будут иметь возможность работать на аппаратах такого класса. «Они спасут много жизней, особенно в эпоху COVID-19», — подытожил реаниматолог.
В больницу были поставлены аппараты искуcственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980. Средства на медтехнику (более 18 млн рублей) были выделены учредителями Фонда Святой Екатерины.
Подписывайтесь на URA.RU в