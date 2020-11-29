В больницу Екатеринбурга завезли новую технику для борьбы с COVID

Раньше специалисты могли только мечтать о том, что будут иметь возможность работать на аппаратах такого класса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фонд Святой Екатерины подарил городской клинической больнице №40 Екатеринбурга шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Поставка аппаратов ИВЛ в больницу №40 — это часть большого проекта помощи нашим медикам в условиях пандемии. Не так давно фонд закупил для больниц региона 64 кислородных концентратора, идет монтаж кислородопроводов в лечебные учреждения, продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

По словам главврача больницы Александра Прудкова, во всех корпусах медучреждения развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Новые аппараты ИВЛ позволят полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь», — рассказал он.

Заведующий реанимацией №5 больницы Владимир Вагин уточнил, что раньше специалисты могли только мечтать о том, что будут иметь возможность работать на аппаратах такого класса. «Они спасут много жизней, особенно в эпоху COVID-19», — подытожил реаниматолог.

В больницу были поставлены аппараты искуcственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980. Средства на медтехнику (более 18 млн рублей) были выделены учредителями Фонда Святой Екатерины.

Аппараты Puritan Bennett зарекомендовали себя как надежные, функциональные и долговечные. Уже с 1 декабря они начнут работать в отделениях больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU