29 ноября 2020

В больницу Екатеринбурга завезли новую технику для борьбы с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Раньше специалисты могли только мечтать о том, что будут иметь возможность работать на аппаратах такого класса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Фонд Святой Екатерины подарил городской клинической больнице №40 Екатеринбурга шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Поставка аппаратов ИВЛ в больницу №40 — это часть большого проекта помощи нашим медикам в условиях пандемии. Не так давно фонд закупил для больниц региона 64 кислородных концентратора, идет монтаж кислородопроводов в лечебные учреждения, продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

По словам главврача больницы Александра Прудкова, во всех корпусах медучреждения развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. «Новые аппараты ИВЛ позволят полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь», — рассказал он.

Заведующий реанимацией №5 больницы Владимир Вагин уточнил, что раньше специалисты могли только мечтать о том, что будут иметь возможность работать на аппаратах такого класса. «Они спасут много жизней, особенно в эпоху COVID-19», — подытожил реаниматолог.

В больницу были поставлены аппараты искуcственной вентиляции легких Puritan Bennett серии 980. Средства на медтехнику (более 18 млн рублей) были выделены учредителями Фонда Святой Екатерины.

Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Аппараты Puritan Bennett зарекомендовали себя как надежные, функциональные и долговечные. Уже с 1 декабря они начнут работать в отделениях больницы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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