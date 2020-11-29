Больше всего доверия у тюменцев вызывают «сотрудники банков» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В Тюменской области на 74,2% выросло число преступлений, которые совершаются с использованием интернета и мобильной связи. Об этом сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города. Чаще всего люди верят «сотрудникам банка», которые грозят списанием денег со счетов.

«По данным УМВД России по городу Тюмени, количество мошенничеств при использовании банковских карт, проведении электронных платежей в сети Интернет и посредством мобильной связи за 10 месяцев текущего года выросло. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого составило 74,2%», — такие данные приводят в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

В среднем с начала года ежедневно свои деньги теряли порядка семи человек. Чаще всего мошенники получали деньги тюменцев, представляясь сотрудниками банков. Таких преступлений зарегистрировано 1 147. На втором месте — обман на сайтах с объявлениями (547), на третьем — в социальных сетях (163).

Меньше тюменцы верят историям о том, как их родственники попадают в ДТП и просят решить вопрос деньгами. В таких делах было всего 28 пострадавших. Еще меньше дел (24) завели по случаям, когда жителей обманывали под предлогом дополнительного заработка.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД, проблема с ростом кибермошенничеств актуальна не только для Тюмени, но и для всей страны. Правоохранители ведут профилактическую работу, чтобы жители не верили уловкам преступников. Полицейские распространяют информацию в интернете и СМИ. Предупреждения размещают на баннерах, информационных досках подъездов, озвучивают в общественных местах — торговых центрах, транспорте и так далее.