Зрители шоу «Голос» помогут пострадавшим от паводка курганцам и тюменцам

26 апреля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Помощь пойдет пострадавшим от паводка в Тюменской и Курганской областях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Зрители шоу «Голос» в рамках финального голосования помогут пострадавшим от паводка жителям Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщается на сайте «Первого канала». «В эту субботу зрителей „Первого“ ждет кульминация сезона „Голоса“ и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Доходы от голосования в этом эфире передадут в международную благотворительную общественную организацию „Справедливая помощь Доктора Лизы“ для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится в сообщении. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков в Курганской и Тюменской областях. На сайте «Первого канала» указано, что в эти районы уже была отправлена часть гуманитарного груза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зрители шоу «Голос» в рамках финального голосования помогут пострадавшим от паводка жителям Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщается на сайте «Первого канала». «В эту субботу зрителей „Первого“ ждет кульминация сезона „Голоса“ и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Доходы от голосования в этом эфире передадут в международную благотворительную общественную организацию „Справедливая помощь Доктора Лизы“ для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится в сообщении. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков в Курганской и Тюменской областях. На сайте «Первого канала» указано, что в эти районы уже была отправлена часть гуманитарного груза.