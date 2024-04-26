Зрители шоу «Голос» помогут пострадавшим от паводка курганцам и тюменцам

Зрители шоу «Голос» в рамках финального голосования помогут пострадавшим от паводка жителям Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».
«В эту субботу зрителей „Первого“ ждет кульминация сезона „Голоса“ и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Доходы от голосования в этом эфире передадут в международную благотворительную общественную организацию „Справедливая помощь Доктора Лизы“ для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится в сообщении.
Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков в Курганской и Тюменской областях. На сайте «Первого канала» указано, что в эти районы уже была отправлена часть гуманитарного груза.
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