Зрители шоу «Голос» помогут пострадавшим от паводка курганцам и тюменцам

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Паводок, Снт Смородинка. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
Помощь пойдет пострадавшим от паводка в Тюменской и Курганской областях Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Зрители шоу «Голос» в рамках финального голосования помогут пострадавшим от паводка жителям Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщается на сайте «Первого канала».

«В эту субботу зрителей „Первого“ ждет кульминация сезона „Голоса“ и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Доходы от голосования в этом эфире передадут в международную благотворительную общественную организацию „Справедливая помощь Доктора Лизы“ для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков в Курганской и Тюменской областях. На сайте «Первого канала» указано, что в эти районы уже была отправлена часть гуманитарного груза.

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Зрители шоу «Голос» в рамках финального голосования помогут пострадавшим от паводка жителям Курганской и Тюменской областей. Об этом сообщается на сайте «Первого канала». «В эту субботу зрителей „Первого“ ждет кульминация сезона „Голоса“ и только у них будет право в ходе прямого голосования назвать его победителя. Доходы от голосования в этом эфире передадут в международную благотворительную общественную организацию „Справедливая помощь Доктора Лизы“ для помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных катастроф», — говорится в сообщении. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от паводков в Курганской и Тюменской областях. На сайте «Первого канала» указано, что в эти районы уже была отправлена часть гуманитарного груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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