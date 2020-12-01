01 декабря 2020

В Челябинске неожиданно ушел в отставку спикер совета депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Советский район совет депутатов. Челябинск., локоцков алексей
Районным депутатам неожиданно придется искать замену Алексею Локоцкову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Совет депутатов Советского района Челябинска Алексей Локоцков отказался от своего поста. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам.

«Так получается, что я реже и реже смогу находиться в Челябинске. Поэтому будет правильнее, если место председателя районного совета займет другой человек. Мандат депутата я пока за собой сохраняю», — заявил URA.RU Локоцков. При этом он не стал говорить, чем вызваны его участившиеся отлучки из города.

Теперь своих кандидатов на освободившийся пост должны представить фракции представленных в Совете партий. Не исключено, что до конца года депутаты успеют избрать нового руководителя.

В Челябинске существует семь районов (Центральный, Советский, Калининский, Металлургический, Ленинский, Тракторозаводский и Курчатовский) после административной реформы получивших статус относительно самостоятельных муниципальных образований. Составы семи районных советов — всего 170 депутатов —недавно обновились по итогам выборов 8 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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