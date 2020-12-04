Власти раскрыли, какие разногласия есть между Россией и Турцией

У Турции и России диаметрально противоположные точки зрения на спорную ситуацию в Крыму. Об этом рассказал на конференц-колле с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вместе с тем в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — заявил Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что отношения Анкары и Москвы основаны на принципах взаимоуважения и невмешательства в дела друг друга. Они важны и выгодны для обеих стран, подчеркнул Песков.
16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским не признал Крым российским. Представитель полуострова при президенте России считает, что это объясняется выгодой для Турции в принадлежности региона Украине.
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