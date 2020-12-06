Текслер поедет на завод челябинского олигарха и своего соперника

Алексею Текслеру предстоит целый ряд важных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе посетит ряд соцобъектов и побывает на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ), который контролирует депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве области. Текслер возглавляет региональную «Единую Россию», Гартунг является лидером эсеров. На выборах в Госдуму 2021 года им предстоит сойтись в борьбе за голоса избирателей.

«Глава региона побывает на ЧКПЗ, где ознакомится с одним из крупных и успешных предприятий как Челябинска, так и всего региона. Будет он встречаться Гартунгом-старшим или его сыном Андреем, который занимает пост гендиректора ЧКПЗ, пока неизвестно», — рассказал URA.RU собеседник.

По данным агентства, в планах Текслера значится также совещание рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы». Он проведет его по видеосвязи.

В пресс-службе правительства области не комментируют перспективы поездки на ЧКПЗ, но озвучили другие планы. «7 декабря губернатор посетит поселок Новосинеглазовский, где готовится к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Он также побывает в жилом комплексе „Evo-park“ в Челябинске, где ему представят проект комплексной застройки. Затем пройдет совещание с представителями строительной сферы и членами правительства области», — сообщили в пресс-службе.