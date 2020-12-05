В Москве начали прививать откоронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 декабря, — 371-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 271-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 635 484, достигнув отметки в 66 845 921. Выздороветь удалось уже 46 140 374 пациентам (+437 337). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 534 648 (+10 789).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 14 983 425 американцев. Следом идут Индия (9 644 529) и Бразилия (6 577 177). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 431 731.

Вакцина и лекарство

Минздрав РФ определился с окончательной ценой за вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» обойдется россиянам в 1 942 рубля за оба компонента, говорится в сообщении ведомства. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов также рассказал, что определен ценник на упаковку препарата, состоящую из пяти двухкомпонентных вакцин. Она обойдется в 9 710 рублей.

В вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Москве в субботу 5 декабря, могут отказать лицам старше 60 лет, а также жителям, болеющим ОРЗ, или недавно поставившим другую вакцину. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники №2 столичного депздрава Наталья Шиндряева.

Больным коронавирусом в РФ продлили выдачу бесплатных лекарств на январь «пока сохраняется напряженность», рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что ситуация с ростом заболеваемости остается стабильной, пока большого увеличения числа зараженных Минздрав не видит.

Pfizer сообщила о сокращении выпуска вакцин из-за проблем с поставками сырья на ранних этапах. Вместо запланированных 100 млн доз до конца года она сможет поставить только 50 млн. Объемы выпуска в 2021 году не изменятся, уточнилив компании.

Ученые нашли мутацию коронавируса, которая позволяет ему обходить антитела человека. Такие изменения в структуре вируса обнаружены в нескольких странах. Некоторые мутации затрагивают белковую часть, которую вирус использует для того, чтобы попадать в клетки организма. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 782 случая коронавируса. Это новый рекорд по числу заразившихся за сутки, предыдущий рекорд был 3 декабря, когда выявили 28 145 заболевших.

Ношение средств защиты и вакцинация помогут снизить число заражений коронавирусом В России. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он уточнил, что пока соблюдать данные меры у россиян получается не очень хорошо, но дополнительных ограничений вводить не следует.

В Роспотребнадзоре рассказали, что после заражения коронавирусом организм выделяет антитела различных классов. Но только антитела IgG к S-белку (спайк-белку) обладают защитными свойствами. Но и они не могут полностью гарантировать, что человек не заразится повторно. О том, произошло это или нет, может сказать исследование геномов выделенных вирусов.

Необходимость «запереть» пожилых людей весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса была вызвана тем, что, по полученной от зарубежных коллег информации, именно эта категория чаще всего страдает от инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Но заперли, видит Бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении», — сказала она.

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов назвал самых опасных распространителей коронавируса в России. По его словам, сверхраспространителями вирусаявляются те, у кого выделяется большое количество вируса в окружающую среду, при этом внешних признаков болезни у них не наблюдается.

Коронавирус в мире

События 2020 года могут привести к масштабному кризису в 2021 году. Такой прогноз дал директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Следующий год может привести к кризису, которого весь мир не видел 75 лет. Это может быть самый тяжелейший из всех годов для человечества», — заявил Бизли. Эксперт подчеркнул, что экономический спад уже начался.

Аргентина ввела налог на миллионеров для борьбы с COVID . Доходы от налога пойдут на покупку оборудования для борьбы с коронавирусом, на поддержку малого и среднего бизнеса, а также бедных районов. Мера «экстраординарна», поскольку и обстоятельства «экстраординарны», пояснили власти.

Королева Великобритании Елизавета II, которой 94 года, и её 99-летний супруг принц Филипп в ближайшие недели вакцинируются от коронавирусной инфекции. Как сообщает издание Daily Mail, королевская чета не получит льгот, супруги будут стоять в общей очереди во время первой волны вакцинации, которая предназначена для людей старше 80 лет и тех, кто находится в домах престарелых.