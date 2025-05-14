В жестком ДТП возле уральского вуза выросло число пострадавших

В аварии возле Уральского государственного горного университета (УГГУ), которая произошла вечером 14 мая, выросло число пострадавших. По итогу ДТП два пешехода были доставлены в больницу. Подробности инцидента раскрыли в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель, управляя автомобилем „Рено Логан“, при развороте на разрешающий сигнал светофора, на регулируемом перекрестке улиц Куйбышева — Хохрякова, не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем „Шкода Ети“, двигающимся по улице Куйбышева, в сторону улицы Вайнера. От удара автомобиль „Шкода Ети“ отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате аварии пострадали два пешехода — мужчины 44 и 22 лет, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в ГАИ.
Автомобилем «Рено Логан» управлял 49-летний местный житель, обладающий водительским стажем в 28 лет, который ранее уже 10 раз привлекался к административной ответственности. По итогам произошедшего ДТП, данное нарушение стало для него 11 случаем привлечения к ответственности.
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