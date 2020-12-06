Тюменские власти не сдержали обещание перед сельскими жителями

В селе Синицына Ишимского района ФАП так и не появился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В деревне Синицына Ишимского района так и не был построен фельдшерско-акушерский пункт, который планировалось открыть там до конца ноября. Об этом URA.RU рассказал активист Владимир Воронин. Он уточнил, что ранее о сроках сдачи ФАПа местным жителям рассказал депутат областной думы Виктор Рейн, но позднее он уточнил, что просто передал то, что ему сказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Следует отметить, что после разъяснения депутатом его роли в строительстве ФАПа, на строительной площадке появилась скважина, была закопана емкость для канализации, произведена попытка отсыпать площадку. Думаю, что к майским праздникам и сам модуль будет установлен. Хотя могут и позабыть», — отметил Воронин.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что ФАП в Синицына действительно должен был появиться в конце ноября, но из-за коронавируса подрядчик в сроки не уложился. «Мы, как и жители деревни Синицына, заинтересованы в скорейшем запуске ФАПа. К сожалению, коронавирус вносит коррективы во все сферы нашей жизни, и у многих предприятий возникают сложности. Тем не менее, департаментом ведется контроль за исполнением каждого контракта на установку ФАПов. Поставщику направлена претензия по поводу неисполнения сроков установки», — сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Подрядчик пообещал завершить работы по установке ФАПа в Синицына до конца года. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области обвинили депутата областной думы во лжи.