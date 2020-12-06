Обстановка со смертями от коронавируса в ЯНАО усугубляется

На Ямале подтвержден 27 701 случай коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Восьмой день подряд в ЯНАО продолжаются смерти пациентов. Из-за этого округ с отрывом остается одним из лидеров по темпам смертности в России.

За последние сутки смерти зафиксировали в Салехарде, где скончался 82-летний мужчина, и в Надымском районе, где врачам не удалось спасти 55-летнюю женщину, говорится в обновленной сводке оперштаба. Подробностей о течении болезни у умерших на сегодняшний день нет. Общее число жертв инфекции в ЯНАО выросло до 275 человек.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразился 191 житель округа. Крупная вспышка произошла в Надымском районе, где зафиксировали 29 случаев. Чуть меньше, 28 человек, заболели в Ноябрьске. В Губкинском известно о 24 новых случаях. В Салехарде вирус подхватили 13 горожан, в Новом Уренгое — пять. Всего в ЯНАО подтвержден 27 701 случай коронавируса, вылечились 19 347 пациентов.

В середине октября в ЯНАО начался аномальный всплеск смертей. С 20 октября по сегодняшний день в округе умерли 167 пациентов. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает пятое место в России по частоте смертей — 51,1 случая на 100 тысяч населения. ЯНАО уступает лишь Калмыкии, Мурманской области, Москве и Санкт-Петербургу.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.