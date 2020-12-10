Глава области Алексей Текслер побывал на предприятии своего оппонента Валерия Гартунга
Председателю гордумы Челябинска требуют снизить зарплату — Текслер посетил завод Гартунга — бывший глава Миасса подал на УДО — вице-губернатор покинул важный пост — депутатов обвинили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Спикеру гордумы Челябинска хотят снизить зарплату
- Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев предложил губернатору Алексею Текслеру снизить зарплату спикеру гордумы Андрею Шмидту до средней по области. Сейчас она составляет около 455 тысяч в месяц.
Вице-губернатор покинет важный пост
- Вице-губернатор области Станислав Мошаров 11 декабря сложит полномочия президента Союза российских городов. На данном посту его сменит мэр Тюмени Руслан Кухарук. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.
Глава области посетил завод политического оппонента
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 10 декабря побывал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, который принадлежит лидеру СР Валерию Гартунгу. В присутствии губернатора руководство завода подписало соглашение с германской компанией.
Экс-мэр Миасса может досрочно выйти из колонии
- Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков, осужденный за коррупцию, обратился в суд для смягчения наказания. Об этом сообщили URA.RU в Калининском районном суде Челябинска.
Два депутата обвинены в мошенничестве
- Депутаты из Октябрьского района области были задержаны за незаконное получение из бюджета 10 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.
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