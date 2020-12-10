10 декабря 2020
09 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 11 декабря. Губернатор посетил завод политического конкурента, депутатов арестовали за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, ковальчук егор, гартунг андрей, гартунг валерий, текслер алексей
Глава области Алексей Текслер побывал на предприятии своего оппонента Валерия Гартунга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателю гордумы Челябинска требуют снизить зарплату — Текслер посетил завод Гартунга — бывший глава Миасса подал на УДО — вице-губернатор покинул важный пост — депутатов обвинили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Спикеру гордумы Челябинска хотят снизить зарплату

Вице-губернатор покинет важный пост

Глава области посетил завод политического оппонента

Экс-мэр Миасса может досрочно выйти из колонии

  • Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков, осужденный за коррупцию, обратился в суд для смягчения наказания. Об этом сообщили URA.RU в Калининском районном суде Челябинска.

Два депутата обвинены в мошенничестве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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