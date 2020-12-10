10 декабря 2020
09 декабря 2020

Главврач пермской скорой предрек увольнения из-за коронавируса. «Риск большой, зарплаты убогие»

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи в Чайковском испытывают высокую нагрузку при лечении больных с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главврач станции скорой медпомощи Чайковского (Пермский край) Николай Сухопяткин заявил о возможных увольнениях медиков из профессии из-за коронавируса. По мнению врача, причиной этому может послужить высокая нагрузка на медперсонал при отсутствии стимулирующих выплат. Об этом он заявил местному телеканалу «Чайковский ТВ». Видео размещено на сайте телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Горожане обратили внимание врача на то, что в Чайковском у многих ПЦР-тест не выявляет коронавирусную инфекцию, хотя симптомы соответствуют именно этому заболеванию (двусторонняя пневмония, потеря обоняния, высокая температура и прочее). «Для пациента это не имеет большого значения, поскольку врачи будут лечить его как ковид-зараженного. Но за пациентов, у которых COVID не подтвердился с помощью ПЦР-теста, медики не получают надбавок. Опасаюсь, что это может усугубить кадровую ситуацию. Так как не все медработники захотят работать с такими же высокими нагрузками при большом риске и с прежними убогими зарплатами», — сказал Сухопяткин.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края с просьбой дать оценку высказываниям медика. На момент опубликования материала ответ не получен. Ранее медики станции скорой помощи в Чайковском угрожали забастовкой. Они высказывали недовольство укрупнением станций скорой помощи, условиями труда и низкими зарплатами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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