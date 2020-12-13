Александр Зырянов из Краснотурьинска (в красном) завоевал золотую медаль кубка Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Юношеская сборная Свердловской области по боксу заняла второе место в командном зачете Кубка Николая Никифорова-Денисова, который проходил с 7 по 12 декабря в Санкт-Петербурге. На турнире регион представляли восемь спортсменов в нескольких весовых категориях. Они завоевали шесть медалей.

«Кубок Никифорова-Денисова считается одним из главных турниров в карьере молодого российского боксера, — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. — Более 250 сильнейших юных боксеров [15 — 18 лет] прибыли в Санкт-Петербург, чтобы сразиться за путевки в национальную юниорскую сборную, став на шаг ближе к отбору на Олимпиаду-2024».

Золотую медаль кубка в финале завоевал Александр Зырянов из Краснотурьинска (весовая категория — 64 килограмма). Обладателями серебряных медалей стали Павел Коробицин (Краснотурьинск, 56 кг) и Георгий Лапп (Новоуральск, 81 кг). Три свердловчанина по итогам турнира стали бронзовыми призерами: Захар Широков (Богданович, весовая категория — 49 кг), Руслан Пиров (Екатеринбург, 49 кг), Максим Шумов (Краснотурьинск, 60 кг).

Справа — главный тренер Свердловской областной федерации бокса Сергей Фомин Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Николай Никифоров-Денисов (1914—1990 годы), возглавлял Межународную ассоциацию бокса (AIBA) с 1974 по 1978 год. Затем он получил статус почетного пожизненного президента спортивной организации. Никифоров-Денисов был участником Великой Отечественной войны и награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и Знака Почета.