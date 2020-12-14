Челябинцев пугают новыми жесткими ограничениями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В челябинских чатах, в частности — родительских, начала появляться информация о том, что с 28 декабря по 17 января будут закрыты большинство учреждений региона. Источники ссылаются на данные оперативного штаба от 15 декабря. В правительстве области эти заявления опровергли.

«В мессенджерах и соцсетях распространяется фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах в Челябинской области. Напоминаем, что актуальные и достоверные сведения о режиме повышенной готовности публикуются в телеграм-канале „Пул74“. На данный момент, решений об ужесточении ограничительных мер нет», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Алексея Текслера.

Еще в ноябре Текслером был введен ряд антикоронавирусных ограничений. В первую очередь, это касалось запрета на проведение массовых мероприятий, а также работы ресторанов и кафе в ночное время. Иных ограничений оперативный штаб не озвучивал.