14 декабря 2020

Челябинцев напугали сообщения об ужесточении карантина. Ответ властей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейский в маске
Челябинцев пугают новыми жесткими ограничениями Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В челябинских чатах, в частности — родительских, начала появляться информация о том, что с 28 декабря по 17 января будут закрыты большинство учреждений региона. Источники ссылаются на данные оперативного штаба от 15 декабря. В правительстве области эти заявления опровергли.

«В мессенджерах и соцсетях распространяется фейковая информация о якобы новых ограничительных мерах в Челябинской области. Напоминаем, что актуальные и достоверные сведения о режиме повышенной готовности публикуются в телеграм-канале „Пул74“. На данный момент, решений об ужесточении ограничительных мер нет», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Алексея Текслера.

Еще в ноябре Текслером был введен ряд антикоронавирусных ограничений. В первую очередь, это касалось запрета на проведение массовых мероприятий, а также работы ресторанов и кафе в ночное время. Иных ограничений оперативный штаб не озвучивал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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