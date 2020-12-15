Свердловчане, участвующие в исследованиях российско-китайской вакцины Ad5-nCov, не знают, ставят ли им вакцину или плацебо. Вероятность 50 на 50 — таковы условия испытаний. Но это не смущает людей: в надежде получить прививку от COVID на нее записалось уже более 1000 человек, — передает корреспондент URA.RU.
Исследования вакцины ведутся на базе Арамильской городской больницы. «Около 100 пациентов уже провакцинированы, при этом получено более 1000 заявок от добровольцев», — рассказал URA.RU главный врач клиники Александр Рожин. Такие же исследования идут в 30 городах России — от Красноярска до Санкт-Петербурга и Краснодара.
Как пояснил URA.RU руководитель медицинского отдела компании «Петровакс» Николай Додонов, эти испытания — третья фаза международного исследования, проводимого разработчиком вакцины (китайской компанией CanSino Biologics Inc.) в нескольких странах. В России оно ведется в партнерстве с «Петровакс». Первая и вторая фазы прошли в Китае — вакцина была проверена на 108 и 508 добровольцев.
«На первой фазе вакцина показала высокую эффективность, на второй фазе это подтвердилось: иммунный ответ развивается у 97% вакцинированных добровольцев», — говорит Додонов. На третьем этапе иммуногенность будут проверять лишь у небольшой части испытуемых, главная цель — понять, какой процент получивших вакцину не заболеют коронавирусом за год.
Но, кроме этого исследования, «Петровакс» проводит еще одно — «локальное» (только в России). В нем принимают участие 500 добровольцев, из них 75% получили вакцину, 25% — плацебо. «В локальном исследовании оцениваются показатели иммунитета на 14 и 28-й день после введения вакцины, повторно они будут измерены спустя полгода, — пояснил Додонов. — По результатам 28 дней наблюдения уже собраны данные по безопасности и иммуногенности вакцины. Отчет будет подан в Минздрав России, который может принять решение о регистрации препарата в России».
Как только этот этап будет пройден, «Петровакс» сможет приступить к производству вакцины.
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