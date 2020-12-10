10 декабря 2020

В Свердловской области начаты испытания китайской COVID-вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область, Арамиль
Инъекции уже поставлены первым добровольцам Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области началась третья фаза клинических исследований российско-китайской вакцины Ad5-nCov — испытания на добровольцах. Об этом URA.RU сообщили в фармкомпании «Петровакс», продвигающей в Россию эту вакцину. Инъекции уже поставили первым добровольцам.

«На территории Свердловской области получено 210 заявок на участие в исследовании, — рассказали агентству в компании „Петровакс“. — Исследования проводят согласно запланированному графику, и 50 добровольцев уже успешно провакцинированы».

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По словам представителя «Петровакса», все добровольцы, которым ввели вакцину, чувствуют себя хорошо. «Ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений», — сообщили в пресс-службе фармкомпании, отметив, что клиническое исследование одобрено минздравом РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти на время блокировали испытания китайской вакцины, чтобы отдать приоритет в повестке российской вакцине «Спутник V», первая партия которой прибыла накануне в Екатеринбург. «Спутник» предназначен не для испытаний, а уже для массовой вакцинации населения (правда, партия ограничена — 1000 поступивших доз распределяют между медиками и учителями). Вакцина очень капризна: требует соблюдения температурного режима не выше -18 градусов Цельсия. В отличии от нее разрабатываемая в Новоуральске вакцина «Урал» будет неприхотлива — ее можно будет хранить при температуре от +2 до +8.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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