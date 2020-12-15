15 декабря 2020

В ЯНАО готовят новую помощь для малого бизнеса

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Предприниматели смогут оплатить из средств помощи аренду, ремонт и покупку оборудования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центр поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой бизнес» ввел микрозаймы для малого бизнеса в условиях пандемии. Кредит выдается на сумму от 50 до 500 тысяч рублей по льготной ставке от 4,25% годовых на срок до трех лет. Средства можно тратить на аренду, ремонт и покупку оборудования, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

«При разработке нового финансового продукта мы учли текущую ситуацию по COVID-19 и предусмотрели возможность отсрочки всех платежей на первые три месяца», — отмечает управляющий окружными центрами «Мой бизнес» Евгений Жирнель.

«По итогам 11 месяцев 2020 года на территории округа в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировано более 4,3 тысячи человек. Все они прошли регистрацию через официальное приложение „Мой налог“ и работают легально», — уточнили в правительстве ЯНАО. В 2020 году помощь предпринимателям составила 5,6 млн рублей.

Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, тысячи предпринимателей оказались в зоне риска и потеряли миллионы рублей доходов. Ранее URA RU публиковало инструкцию для предпринимателей, как адаптировать бизнес к условиям карантина и как пользоваться электронными сервисами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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