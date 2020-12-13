Как адаптировать бизнес к пандемии и обыграть конкурентов

В пандемию число запросов на внедрение ЭДО резко выросло Фото: pixabay/открытая лицензия

Во время карантина перед предпринимателями встал вопрос: как на удаленке организовать передачу отчетов в контролирующие органы и обмен документами? Спасением оказались электронные сервисы. О том, как ими пользоваться, URA.RU рассказала руководитель филиала Такском в Екатеринбурге Людмила Карнашевская.

— В пандемию увеличилось число запросов от предпринимателей, желающих автоматизировать бизнес-процессы?

— Да, количество запросов по внедрению электронного документооборота увеличилось более чем в восемь раз. Отчасти это было связано с пандемией: бизнесу пришлось удаленно обмениваться документами как внутри компании, так и с контрагентами. Также выросло число запросов на сервисы электронного документооборота из-за обязательной маркировки товаров — табака, обуви, шин, фототоваров, парфюмерии и товаров легкой промышленности. Увеличились и продажи электронной подписи. Это неудивительно, ведь имея на руках действующую КЭП, можно удаленно подключить разные сервисы, в том числе и сервисы Такском, не покидая дом или офис.

Руководитель филиала Такском в Екатеринбурге Людмила Карнашевская Фото: Такском

— Наверное, сейчас почти все предприниматели перешли на электронную отчетность, а как обстоят дела с электронным документооборотом?

— Сейчас практически все предприниматели передают отчетность в электронном виде. Этого требует законодательство. И требования с каждым годом растут. Например, с этого года работодатель должен сообщать в электронном виде в ПФР обо всех кадровых перемещениях работника не позднее следующего рабочего дня после издания приказа. Также растет популярность электронного документооборота.

Сейчас на ЭДО переходят даже небольшие компании. Это удобно и ускоряет работу. Отчасти этому способствует маркировка. Неважно, крупная это сеть, магазин у дома или киоск, если у предпринимателя не будет электронного документооборота, он не сможет продавать маркированные товары.

— Расскажите подробнее, какие продукты вы предлагаете для автоматизации бизнес-процессов?

— Наше основное направление — электронная отчетность в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и др.). Это то, что необходимо сдавать практически всем компаниям по определенным формам и в установленные сроки. Для этого у нас есть сервис Онлайн-Спринтер и целая линейка тарифных планов. В тарифные планы по отчетности уже входит электронная подпись на имя руководителя организации, которую можно бесплатно перевыпустить, если у компании или руководителя поменялись реквизиты. А также в большинство тарифных планов уже встроена возможность обмениваться электронными документами с контрагентами с помощью онлайн-сервиса Такском-Файлер.

Сотрудникам больше не нужно тратить время на поиск документов — электронный сервис сделает это за них Фото: Alexandre Duret/Flickr

Кроме того, наша компания является аккредитованным удостоверяющим центром. Мы выпускаем ключи электронной подписи для различных нужд, в том числе подписи для работы в системе маркировки Честный ЗНАК, электронные подписи для физических лиц и работы на тендерных площадках.

Есть у нас и ряд дополнительных сервисов для бизнеса. Например, Такском-Досье, с помощью которого можно проверять контрагентов на благонадежность, а значит уменьшить свои налоговые риски. Есть сервис Картотека, который автоматизирует подбор документов для ответа на требования налоговой, а также для любых других задач, например, для суда. Сотрудникам не нужно тратить свое время на поиск бумажных документов в архивах. Плюс мы предоставляем различные интеграционные решения, в том числе для работы с 1С.

— Законодательство постоянно меняется, появляются новые формы отчетов, не возникает ли у бизнеса проблем с софтом, в связи с этим?

— Нет. Если говорить об электронной отчетности, то мы узнаем обо всех изменениях законодательства первыми и, конечно же, адаптируем свои продукты под работу в новых условиях. Что касается ЭДО, то с вводом каждой новой категории товаров в проект маркировки, наши сервисы дорабатываются под нюансы работы именно с конкретной группой товаров. Роуминг с крупнейшими операторами ЭДО настраивается автоматически. Клиенты могут использовать наши сервисы как в веб-интерфейсе, так и в мобильных версиях продуктов, что позволяет держать руку на пульсе своего бизнеса в любой точке в любое время.

— А что вы можете сказать про безопасность передачи данных?

— Вся информация передается и хранится в зашифрованном виде, с дублированием резервных копий. У нас есть все необходимые лицензии ФСБ и ФСТЭК России и мы гарантируем полную сохранность и защиту данных клиентов.

На ЭДО переходят не только крупные, но и мелкие компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Если компания хочет внедрить ЭДО, как правильно выбрать продукт, с чего начать?

— Нужно отталкиваться от потребностей и той задачи, которую вы хотите решить. Для небольших компаний подойдет Такском-Файлер — онлайн-решение, простое и очень удобное. Для крупных интеграционных решений собирается проектная команда. У нас работают квалифицированные сотрудники, которые всегда готовы проконсультировать и подобрать необходимое решение.

Есть выездное обслуживание, например, для оформления КЭП. Большинство услуг компании можно оформить удалённо на сайте компании. А наша техподдержка на связи 24 часа и готова всегда помочь с настройкой продуктов.

— Ваши прогнозы, как активно дальше будет развиваться рынок электронного документооборота?

— Рынок будет только расти, причем очень интенсивно, благодаря маркировке и не только. Будут вводиться новые формы документов, станет все меньше проверок со стороны налоговых органов, будет расширяться кадровый ЭДО. Удаленная работа станет в порядке вещей. Опыт этого года показал, что это может быть не только удобно, но и безопасно, особенно с сервисами компании Такском.