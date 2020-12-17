17 декабря 2020
16 декабря 2020

Пермяки стали умирать от COVID-19 в три раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
Пермяки от коронавируса стали умирать в три раза чаще Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за месяц смертность от COVID-19 увеличилась в три раза. Об этом свидетельствую данные аналитики URA.RU. В течение месяца при постоянно возрастающем количестве смертей число пациентов с коронавирусом в больницах края практически не менялось и даже снизилось на 10%.

Индекс больничной смертности (отношение суточного количества смертей к числу занятых COVID-коек в регионе) от COVID-19 в Пермском крае увеличился с 3,5 до 10,2. Показатель общей смертности (всех пациентов с коронавирусом) также возрос более чем в три раза.

Практически весь октябрь индекс больничной смертности находился в пределах 2,1 — 3,3, а в первой декаде ноября он на четыре дня опускался до 2,5. На текущем месячном графике видно, что число занятых COVID-коек в регионе планомерно уменьшается (желтый график), но при этом растет суточное число смертей (синий график) и, соответственно, индекс смертности.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили URA.RU, что смертность от COVID-19 увеличилась по всей стране. «Уровень смертности в крае связан с тем, что заболевают чаще всего люди из групп риска, в подавляющем большинстве — это лица с гипертонией и/или сахарным диабетом, а также пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями и хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы», — пояснили в ведомстве.

Индекс больничной смертности в Пермского края непосредственно от COVID-19 (ноябрь—декабрь 2020 года)
Ритис Бараускас

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